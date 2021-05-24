وزير الخارجية الموريتاني يزور الرباط مبعوثا خاصا إلى الملك

وصل وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم الاثنين، إلى العاصمة المغربية الرباط، مبعوثا خاصا من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الملك محمد السادس.

وأكدت مصادر خاصة لموقع "صحراء ميديا" الموريتاني أن ولد الشيخ أحمد، سيعقد مع نظيره المغربي ناصر بوريطة اجتماعا للتباحث حول بعض الملفات.

وكانت موريتانيا قد دعت قبل أسبوع إلى عقد اجتماع افتراضي على مستوى وزراء خارجية اتحاد دول المغرب العربي، من أجل التشاور وتنسيق الجهود لدعم ومؤازرة الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الموريتانية، الأربعاء الماضي، أن "الاجتماع تقرر تأجيله بعد مشاورات بين الأشقاء في اتحاد المغرب العربي".

وقالت الوزارة إنه سيتم تحديد موعد لاحق للاجتماع المغاربي، دون أن تعطي تفاصيل أكثر.

ولم يعلن بشكل رسمي إن كان لزيارة وزير الخارجية الموريتاني إلى المغرب علاقة بتنسيق هذا الاجتماع.

وسبق أن تأجلت زيارة لولد الشيخ أحمد إلى الرباط، نهاية مارس الماضي، حين كان يقوم بجولة مغاربية، محملا برسائل من ولد الغزواني إلى قادة كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وربطت آنذاك الجولة بترشح موريتانيا لمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ولكن ملف موريتانيا يواجه منافسة قوية من مرشح المغرب لنفس المنصب الإفريقي، كما يتوقع أن يناقش البلدان ترشحهما لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: موقع "صحراء ميديا" الموريتاني