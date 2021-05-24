"أنقذوا حي سلوان" دعوة جديدة لإنقاذ الأراضي الفلسطينية من الانتهاكات الإسرائيلية
تصدر هاشتاغ "أنقذوا حي سلوان"، معدلات الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عمليات التهديد والتهجير التي تقوم به القوات الإسرائيلية في الحي المقدسي.
وأصبح حي سلوان في القدس، على موعد مع ذات المصير الذي لا يزال يواجهه حي الشيخ جراح من عنف الأمن الإسرائيلي ومحاولة تهجير سكانه، حيث انتشر "الهاشتاغ" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق المطالبة بإنقاذ الحي من ما قد يواجهه من محاولة تهويده وتهجير مئات العائلات الفلسطينية.
Watch the brutality of the Israeli police. This happened a short while ago in Jerusalem#SaveSheikhJarrah#savepalestinians#AlAqsaMosque#AlAqsaUnderAttac#انقذوا_حي_سلوان#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#أنقذوا_فلسطيني_48#الأقصى_في_خطر#IsraelApartheidstatepic.twitter.com/DOW7mWKron— ᎥᏰ ᎡᎯ ᎻᎬᎷ🇵🇸 (@IbrahimAnnabi) May 24, 2021
وتفاعل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الهاشتاغ "انقذوا حي سلوان"، في محاولة للفت الرأي العام على الانتهاكات على الحي وتهجير السكان.
❗️ important— Stand with the truth (@IJpE21) May 24, 2021
#IsraelApartheidstate#انقذوا_حي_سلوان#انقذوا_حي_الشيخ_جراحpic.twitter.com/AZdldzLVgh
ونشر أحد النشطاء بمواقع التواصل، فيديو للقوات الإسرائيلية وهي تمارس الانتهاكات على أبناء الحي المقدسي، وتعتقل عددا من سكانه.
Security cameras showing the Israeli police attack a peaceful pedestrian#IsraelApartheidstate— غيداء رضا العقاد (@g_rElaqad) May 24, 2021
#انقذوا_حي_سلوانpic.twitter.com/JfWykqKIzN
المصدر: "الوفد"