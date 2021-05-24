"أنقذوا حي سلوان" دعوة جديدة لإنقاذ الأراضي الفلسطينية من الانتهاكات الإسرائيلية

تصدر هاشتاغ "أنقذوا حي سلوان"، معدلات الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عمليات التهديد والتهجير التي تقوم به القوات الإسرائيلية في الحي المقدسي.

وأصبح حي سلوان في القدس، على موعد مع ذات المصير الذي لا يزال يواجهه حي الشيخ جراح من عنف الأمن الإسرائيلي ومحاولة تهجير سكانه، حيث انتشر "الهاشتاغ" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق المطالبة بإنقاذ الحي من ما قد يواجهه من محاولة تهويده وتهجير مئات العائلات الفلسطينية.



وتفاعل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الهاشتاغ "انقذوا حي سلوان"، في محاولة للفت الرأي العام على الانتهاكات على الحي وتهجير السكان.



ونشر أحد النشطاء بمواقع التواصل، فيديو للقوات الإسرائيلية وهي تمارس الانتهاكات على أبناء الحي المقدسي، وتعتقل عددا من سكانه.

Security cameras showing the Israeli police attack a peaceful pedestrian#IsraelApartheidstate

#انقذوا_حي_سلوانpic.twitter.com/JfWykqKIzN — غيداء رضا العقاد (@g_rElaqad) May 24, 2021



المصدر: "الوفد"