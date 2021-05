"أنقذوا حي سلوان" دعوة جديدة لإنقاذ الأراضي الفلسطينية من الانتهاكات الإسرائيلية

Watch the brutality of the Israeli police. This happened a short while ago in Jerusalem#SaveSheikhJarrah#savepalestinians#AlAqsaMosque#AlAqsaUnderAttac#انقذوا_حي_سلوان#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#أنقذوا_فلسطيني_48#الأقصى_في_خطر#IsraelApartheidstatepic.twitter.com/DOW7mWKron