 
مباشر

ممثل بوتين يعلق على استئناف رحلات "الشارتر" الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة

أخبار العالم العربي

ممثل بوتين يعلق على استئناف رحلات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qguv

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن املها في استئناف رحلات الطيران الشارتر بين روسيا والمنتجعات المصرية، في المستقبل القريب.

إقرأ المزيد
وزير الطيران المصري: عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة خلال 10 أيام
وزير الطيران المصري: عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة خلال 10 أيام

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ردا على سؤال حول توقيت إطلاق الرحلات إلى مصر: "نأمل ذلك في المستقبل القريب. لكن كل شيء لا يزال يعتمد على حالة فيروس كورونا".

يذكر أنه في 23 أبريل الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الزعيمين الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، اتفقا على استئناف عمل الرحلات الكاملة بين مطاري البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.

وأكد الكرملين المعلومات المتعلقة باتفاق استئناف الحركة الجوية بشكل كامل بين روسيا ومصر، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا