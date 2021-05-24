ممثل بوتين يعلق على استئناف رحلات "الشارتر" الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن املها في استئناف رحلات الطيران الشارتر بين روسيا والمنتجعات المصرية، في المستقبل القريب.

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وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ردا على سؤال حول توقيت إطلاق الرحلات إلى مصر: "نأمل ذلك في المستقبل القريب. لكن كل شيء لا يزال يعتمد على حالة فيروس كورونا".

يذكر أنه في 23 أبريل الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الزعيمين الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، اتفقا على استئناف عمل الرحلات الكاملة بين مطاري البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.

وأكد الكرملين المعلومات المتعلقة باتفاق استئناف الحركة الجوية بشكل كامل بين روسيا ومصر، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

المصدر: تاس