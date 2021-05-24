بغداد: لا تحركات للبيشمركة داخل حدود الحكومة الاتحادية

أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، عدم وجود أي تحرك لقوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان، داخل حدود الحكومة الاتحادية.

وقال في تصريح صحفي، إن "مراكز التنسيق المشتركة بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات حرس الإقليم المتمثلة بالبيشمركة مهمة، وواجبات هذه المراكز هو تبادل المعلومات ضد عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف: "لا يوجد أي تحرك لقطعات البيشمركة من داخل أراضي الحكومة الاتحادية".

ويوم السبت الماضي، كشف قائد عسكري عراقي رفيع لـRT حقيقة عودة قوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، إلى كركوك.

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وقال: "لا عودة للبيمشركة إلى كركوك، وإنما هناك تأسيس لمركز تنسيق مشترك اتحادي بإدارة الجيش العراقي، مع وجود ضباط ارتباط من وزارة الداخلية، والبيشمركة لتبادل المعلومات والتنسيق".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تحدثت في وقت سابق عن وجود عودة مرتقبة لقوات البيشمركة الكردية إلى كركوك التي غادرتها عام 2017 عندما أعلن رئيس الإقليم الكردي آنذاك مسعود بارزاني بدء استفتاء الانفصال ودخول القوات الاتحادية إليها ومسك الأرض فيها.

المصدر: "واع" + RT