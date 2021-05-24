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رئيس الأركان الإسرائيلي: "حماس" ارتكبت خطأ فادحا بقرارها إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل ودفعت الثمن

أخبار العالم العربي

رئيس الأركان الإسرائيلي:
AMIR COHEN
نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي يحاول اعتراض صواريخ الفصائل الفلسطينية
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اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن "حركة حماس ارتكبت خطأ فادحا بقرارها إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل، ودفعت ثمنا باهظا".

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وأشار أفيف كوخافي إلى أن "جيش الدفاع الإسرائيلي أصاب الأهداف بمنتهى الدقة والقوة مع الحفاظ قدر الإمكان على عدم المساس بالمدنيين".

كما شدد على أن "أعينا كثيرة في جميع أرجاء الشرق الأوسط تابعت القدرات العملياتية والاستخباراتية التي أبدتها إسرائيل خلال العملية العسكرية".

من جانبها، حذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أن المهلة التي أعطيت لتثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل تشرف على الانتهاء دون أن تلتزم الأخيرة بما اتفق عليه، وأن هذا الأمر سيؤدي الى تصعيد الأوضاع مجددا.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"

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