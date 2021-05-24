بري: المدخل لإنقاذ لبنان يكون عبر "التضحية بأنفسنا" وإزالة العوائق أمام تشكيل حكومة

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاثنين، أن المدخل لإنقاذ لبنان يكون عبر "التضحية بأنفسنا"، وإزالة العوائق أمام تشكيل حكومة في البلاد.

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كلام بري، جاءت غداة جلسة في البرلمان ناقشت رسالة بعثها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المجلس النيابي تتهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالعجز عن تشكيل حكومة، فيما رد الحريري بالتأكيد أنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس عون.

وشدد بري، على أنه إذا استمرت الأزمات من دون مبادرة فورية لمعالجتها فإنها سوف تطيح بلبنان.

وقال إن "الأزمة الحكومية داخلية، ويجب أن نضحي بأنفسنا للبنان"، معتبرا أن المدخل الإلزامي للإنقاذ، هو مبادرة المعنيين دون شروط مسبقة إلى إزالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة وطنية مؤلفة من إختصاصيين غير حزبيين، ودون أثلاث معطلة".

واكد بري أن المطلوب هو تحرير القضاء من السياسة ومكافحة الفساد ونهب المال العام من خلال التدقيق الجنائي المالي.

وكان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي، لكنه عجز عن الوصول إلى اتفاقات تؤدي إلى إنجاز تشكيلة حكومية ترضي الأطراف وسط اشتداد الخلافات مع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي.

المصدر: RT

حسين عياد- لبنان