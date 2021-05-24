غانتس يأمر بمصادرة معدات كانت في طريقها إلى غزة تقدر بملايين الشواقل

أفاد موقع "معا" الفلسطيني بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمر بمصادرة معدات كانت في طريقها إلى غزة تقدر بملايين الشواقل بحجة أنها "كانت ستذهب للمقاومة في القطاع".

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من جانبه، ادعى الجانب الإسرائيلي أنه "جرت محاولة لتهريب المعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم في الأيام التي سبقت بدء الحرب".

وأشار موقع "واللا" العبري إلى أنه "تم ضبط شحنات من كلوريد البوتاسيوم والجلسرين والبولي يوريثين والبوليستر والألياف الزجاجية ومعدات الاتصالات".

وكان غانتس قد وقع على أمر بمصادرة ذهب تفوق قيمته مليون شيكل، "تمت محاولة تهريبه من قطاع غزة إلى الضفة الغربية أثناء وضعه على شكل مسامير داخل أسطح خشبية، وفق معا".

المصدر: "معا".