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عون في ذكرى "التحرير": نتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا

أخبار العالم العربي

عون في ذكرى
Reuters DALATI NOHRA
الرئيس اللبناني ميشال عون
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أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه "في ذكرى التحرير، نسترجع طعم الانتصار والكرامة، ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا".

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وبمناسبة عيد "التحرير" في لبنان، قال ميشال عون: "في ذكرى التحرير (خروج الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية عام 2000) نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا".

وأضاف: "كما حاربنا العدو وحررنا الأرض علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد وإعادة لبنان الى سكة النهوض والازدهار"، مشيرا إلى أنها "وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الإصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا".

المصدر: RT

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