عون في ذكرى "التحرير": نتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه "في ذكرى التحرير، نسترجع طعم الانتصار والكرامة، ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا".
وبمناسبة عيد "التحرير" في لبنان، قال ميشال عون: "في ذكرى التحرير (خروج الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية عام 2000) نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا".
وأضاف: "كما حاربنا العدو وحررنا الأرض علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد وإعادة لبنان الى سكة النهوض والازدهار"، مشيرا إلى أنها "وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الإصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا".
في ذكرى التحرير نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا— General Michel Aoun (@General_Aoun) May 24, 2021
وكما حاربنا العدو وحررنا الارض علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد وإعادة لبنان الى سكة النهوض والازدهار
وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الاصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا
المصدر: RT