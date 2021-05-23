مصر.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام أهالي مدينة سنورس بالفيوم أحد المساجد وهدم بابه

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية وإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان على "فيسبوك"، بشأن اقتحام أهالي مدينة سنورس بالفيوم أحد المساجد وهدم بابه.

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وأوضح المصدر أن صحة الواقعة تتمثل في "قيام إحدى السيدات ببناء حائط من الطوب الأحمر وسد الباب الرئيسي الخاص بزاوية للصلاة بالعمارة التي تمتلكها بذات الناحية، في ضوء اعتزامها بيع العمارة كاملة وتشمل الزاوية المشار إليها والسابق تبرعها بها".

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وفي وقت لاحق حضرت السيدة المشار إليها وأقرت بقيامها بإزالة الحائط وفتح الباب الرئيسي للزاوية وعودة الحالة لطبيعتها وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية