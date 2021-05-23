أبو الغيط ووزير خارجية قبرص يؤكدان ضرورة التوصل إلى تسوية تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس ضرورة التوصل إلى تسوية تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، إن أبو الغيط رحب خلال لقائه بكريستودوليدس بالعلاقات المتميزة بين الجامعة العربية وقبرص، وأعرب عن تطلعه لتطويرها في جميع المجالات في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأضاف أن "اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات القضية الفلسطينية، حيث جدد أبو الغيط الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والاشادة بالجهود العربية والمصرية بالخصوص في التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأشار إلى أنه "تم التأكيد في هذا الصدد على أن تجدد المواجهات في الأراضي المحتلة أثبت بما لا يدع مجالا للشك أهمية التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع بما يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت المصدر إلى أنه "على صعيد التطورات في كل من سوريا وليبيا، شهد اللقاء التأكيد على موقف الجامعة العربية بضرورة دعم مسارات التسوية السياسية في البلدين بما يحفظ لسوريا وحدتها واستقلالها وعروبتها ويسمح لليبيا بالتوصل إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أراضيها".

المصدر: RT