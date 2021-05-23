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مصدر لـRT: مستشار الأمن القومي العراقي رفض دخول رام الله عبر البوابات الإسرائيلية

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مصدر لـRT: مستشار الأمن القومي العراقي رفض دخول رام الله عبر البوابات الإسرائيلية
Reuters Alaa Al-Marjani
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
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كشف مصدر حكومي عراقي لـRT، الأحد، عن أسباب تأجيل زيارة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى مدينة رام الله في فلسطين.

وقال المصدر، إن "الأعرجي كان في عمان ومن هناك توجه إلى مدينة رام الله الفلسطينية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنه عاد إلى العاصمة الأردنية ومن ثم إلى بغداد".

وأضاف، أن "إلغاء الزيارة وتأجيلها، كان بسبب رفضه دخول رام الله عبر بوابات الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، سيبدأ زيارة إلى مدينة رام الله، يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر: RT

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