إسرائيل تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسا في المسجد الأقصى من دخوله لأسبوع

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أربعة مقدسيين بينهم أمين سر حركة "فتح" في القدس.



وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت منزل أمين سر حركة "فتح" شادي مطور في حي بيت حنينا شمال القدس، واقتادته للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية بالقدس.

وفي سياق متصل اعتقلت القوات الإسرائيلية شقيق شادي مطور، الناشط المقدسي فادي مطور، وكذلك الناشط نور الشلبي.

كما اعتقلت الفتاة شروق راسم عبد الواحد عند أبواب الأقصى بادعاء أنها كانت تقوم بالتصوير داخل ساحات المسجد الأقصى. فيما سلمت القوات الإسرائيلية حارس المسجد الأقصى مختار التميمي قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد مدة أسبوع.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"