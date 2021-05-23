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وزير خارجية قطر يؤكد دعم بلاده للسلطات السياسية الجديدة في ليبيا

أخبار العالم العربي

وزير خارجية قطر يؤكد دعم بلاده للسلطات السياسية الجديدة في ليبيا
Reuters KHALID AL-MOUSILY
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من طرابلس دعم بلاده للسلطة السياسية الجديدة في ليبيا، داعيا إلى "منع التدخلات الأجنبية في شؤونها".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، قال بن عبد الرحمن آل ثاني: "ندعم العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، على أمل المحافظة على وحدة التراب الليبي ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها".

وأضاف: "مباحثاتنا مثمرة خاصة في دعم العملية الانتقالية في ليبيا، قطر موقفها ثابت تجاه القضية الليبية".

من جهتها، عبرت نجلاء المنقوش عن تطلعها لـ"عودة البعثة الدبلوماسية القطرية إلى طرابلس"، مشيرة إلى أنها "تلقت أخبارا جيدة في هذا الصدد" من نظيرها القطري.

المصدر: "أ ف ب"

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