مزرعة سعودية ترفض إعادة فرس عربي أصيل استعارته من بولندا

بدأت الحكومة البولندية اتصالات مع نظيرتها السعودية لاستعادة فرس عربي أصيل "إنكارينا"، استأجرته مزرعة خيول سعودية عام 2019، ولم تعده حتى الآن، حسب وكالة "بي بي سي".

وقالت "بي بي سي"، الأحد، إنه "لا يوجد تفسير سعودي لتأخير إعادة إنكارينا إلى بولندا"، ونقلت عن نائب وزير الزراعة البولندي قوله إن "هناك محادثات دبلوماسية مع السعوديين بشأن اختفاء الفرس"، لكنه لم يدل بالمزيد من التفاصيل.

وكان من المفترض أن يعود الفرس "إنكارينا"، الذي بلغ من العمر 4 سنوات، في أغسطس الماضي، من السعودية إلى مزرعة جانو بودلاسكي لخيول السباق ذات الشهرة العالمية والواقعة في شرق بولندا.

وتم تأجير هذا الفرس العربية الفائزة بجوائز دولية في عام 2019 إلى مزرعة خيول سباق سعودية غير معروفة، لكن جهود المزرعة البولندية فشلت حتى الآن في استعادته، والآن أصبحت الحكومة البولندية تتولى هذه المسألة.

ونقلت "بي بي سي"، عن ألينا سوبيسزاك، الخبيرة البولندية في شؤون الخيول العربية الأصيلة، قولها: "لا أحد يعرف ما الذي يجري، أنا قلقة بشأن الظروف التي يعيشه إنكارينا حاليا، إنه فرس خاص للغاية".

وتعتبر المزارع الثلاث المرموقة المملوكة للدولة في بولندا كنوزا وطنية، ومزرعة جانو بودلاسكي التي تأسست عام 1817 هي أقدم المزارع الثلاث.

وجذبت مزادات "فخر بولندا" مشترين دوليين، والعديد من أولئك المشترين من دول الخليج. وفي عام 2015 وصل سعر الفرس إلى 1.7 مليون دولار في أحد تلك المزادات، ولكن مزرعة جانو بودلاسكي احتفظت بها بغرض التكاثر.

وقد بدأت "إنكارينا"، الفرس البولندية الصغيرة ذات القيمة الخاصة، وهي في سن الثانية الفوز بجوائز دولية.

وتم تأجير "إنكارينا"، الكستنائية اللون، إلى السعوديين مقابل 43 ألف يورو (52.38 ألف دولار) مع تأمين إضافي.

وباتت حالة الفرس "إنكارينا" في الخليج "تثير القلق" ففي عرض أقيم في مارس 2020 في إمارة الشارقة، جاءت "إنكارينا" في المرتبة الـ11 من بين 13 مهرة في فئتها.

وتقول الخبيرة البولندية سوبيسزاك، إن مثل هذه النتيجة بالنسبة لمثل هذه الفرس المتميزة تعد "فضيحة مدوية".

وفي السياق قالت آنا ستويانوفسكا، مفتشة تربية الخيول الوطنية البولندية سابقا والتي كانت حكمة في عرض الشارقة: "إن إنكارينا كانت في حالة سيئة للغاية، متعبة وضعيفة، مثل منطاد بلا هواء".

وقد تحاول بولندا إعادة إنكارينا عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق "بي بي سي".

المصدر: "بي بي سي"