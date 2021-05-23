الإعلام والصحة في غزة تنظمان جولة للصحفيين على المراكز الصحية التي دمرتها إسرائيل بالقطاع - صور

نظمت وزارتا الإعلام والصحة في غزة، الأحد، جولة للصحفيين والمؤسسات الدولية والمانحين لإطلاعهم على "آثار العدوان الإسرائيلي" على القطاع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أنه "لا يمكن للاحتلال الهروب من تحمل المسؤولية عن جرائمه في قطاع غزة كما يفعل كل مرة".

وأضاف: "عدسات الكاميرات والمؤسسات الحقوقية والدولية الحاضرة في المشهد الصحي رصدت جرائم الاحتلال ووثقتها من أجل إثباتها وملاحقته قانونيا".

RT

RT

وتابع: "لا مناص للاحتلال من الاعتراف بهذه الجرائم النكراء بحق المؤسسات الصحية والإنسانية، ويجب ملاحقته دوليا على تجاوزه للقانون الدولي والإنساني".

RT

RT

بدروه، أكد مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة، عبد اللطيف الحاج، أن "الجولة تأتي بالتنسيق مع شركاء الوزارة من الداعمين والمانحين لإطلاعهم على حجم الأضرار بسبب العدوان".

من جهته، أكد مدير مركز "هالة الشوا" الطبي، هاشم أبو هاشم، أن "الاحتلال تعمد قصف مبنى العيادة التي كانت مخصصة لتطعيمات كورونا وإجراء المسحات الخاصة به".

وقال: "هذا مكان صحي خدماتي يجب أن يتم تحييد استخدام القوة ضده، باعتبار أنه يقدم الخدمة لآلاف الأهالي المدنيين من الأطفال ومن أصحاب الأمراض المزمنة".

RT

RT

واستعرض منسق مؤسسة "أطباء بلا حدود" أيمن الجاروشة، الأضرار التي تسبب بها القصف للمؤسسة، مما أدى لتوقف عملها في خدمة المرضى.

وقال: "نعمل جاهدين لإعادة الخدمة للمرضى الذي يتوافدون لتلقي خدمة العلاج ما بعد العمليات، ونؤكد أن العيادة مفتوحة للعمل من خلال طواقنا المحلية والدولية".

المصدر: RT