ملك الأردن: المملكة تضع كل إمكانياتها وعلاقاتها الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء يوم الأحد، إن المملكة الأردنية تضع كل إمكانياتها وعلاقاتها الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية.
الملك: الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية.#عاجل#بترا#الاردن#مع_الاردن#الاردن_اولا— Jordan News Agency (@Petranews) May 23, 2021
وأكد الملك عبد الله الثاني أهمية تكثيف الجهود عربيا ودوليا لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.
وشدد خلال لقائه في قصر الحسينية رئيس مجلس الأعيان وعددا من رؤساء لجان المجلس، على أن لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، لافتا إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام.
الملك: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل.#عاجل#بترا#الاردن#مع_الاردن#الاردن_اولا— Jordan News Agency (@Petranews) May 23, 2021
وجدد التأكيد على أن المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وأكد الملك ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي.
المصدر: بترا