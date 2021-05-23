 
مباشر

ملك الأردن: المملكة تضع كل إمكانياتها وعلاقاتها الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية

أخبار العالم العربي

ملك الأردن: المملكة تضع كل إمكانياتها وعلاقاتها الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية
RT / petra.gov.jo
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه في قصر الحسينية رئيس مجلس الأعيان وعددا من رؤساء لجان المجلس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qgma

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء يوم الأحد، إن المملكة الأردنية تضع كل إمكانياتها وعلاقاتها الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية.

وأكد الملك عبد الله الثاني أهمية تكثيف الجهود عربيا ودوليا لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وشدد خلال لقائه في قصر الحسينية رئيس مجلس الأعيان وعددا من رؤساء لجان المجلس، على أن لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، لافتا إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام.

وجدد التأكيد على أن المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وأكد الملك ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي.

المصدر: بترا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا