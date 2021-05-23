شكري: حريصون على تثبيت الهدنة في غزة وإطلاق مسار المفاوضات

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها.

إقرأ المزيد

وبحث شكري وكوليبا، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مجمل الأوضاع والقضايا الإقليمية في المنطقة.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "الوزير شكري أطلع نظيره الأوكراني على الجهود المصرية المكثفة التي بذلت لتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وحرص القاهرة على تثبيته، مؤكدا في هذا السياق على أهمية إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب فرصة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية في هذا الشأن، حيث أن غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين".

المصدر: "اليوم السابع"