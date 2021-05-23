"المطلوب ليس هدم أبراج بغزة وإنما مبنى واحد في القدس".. دعوات إسرائيلية جديدة لهدم الأقصى

أفادت مراسلتنا في القدس بأن مجموعات من اليمين الإسرائيلي والمستوطنين تطلق مجددا دعوات لهدم المسجد الاقصى تحت شعار"ليس المطلوب هدم أبراج في غزة، بل هدم مبنى واحد في القدس".

ويظهر هذا الشعار مكتوبا باللغة العبرية على صورة للمسجد الأقصى في منشور تداولته تلك المجموعات الإسرائيلية.

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يأتي ذلك مع تجدد اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي بعدما تم إغلاقه أمامهم منذ نحو 3 أسابيع على خلفية تصعيد التوتر في القدس وحول قطاع غزة.

المصدر: RT