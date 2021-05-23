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لودريان يرجع فرضية اختطاف الصحفي الفرنسي من قبل جماعة "جهادية" في مالي

أخبار العالم العربي

لودريان يرجع فرضية اختطاف الصحفي الفرنسي من قبل جماعة
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الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا
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رجح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن يكون الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا اختطف من قبل مجموعة إسلامية متطرفة تنشط في منطقة الساحل.

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"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لـ"القاعدة" تختطف صحفيا فرنسيا في مالي

وفي تصريحات لمحطة RTL وقناة LCI التلفزيونية قال لودريان إن "كل شيء يقودنا إلى الاعتقاد بأنه رهينة لمجموعة جهادية".

وحتى الآن لم تؤكد الحكومة الفرنسية سوى "اختفاء" الصحفي الذي ظهر مطلع الشهر الجاري في شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي كشف فيه أنه اختطف أوائل شهر أبريل في شمال مالي من طرف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الفرع المحلي من تنظيم "القاعدة"، طالبا مساعدة السلطات الفرنسية على إطلاق سراحه.

المصجر: "رويترز"

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