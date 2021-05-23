وزير خارجية قطر يصل طرابلس للقاء قادة حكومة الوحدة الليبية

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وصل العاصمة طرابلس بزيارة رسمية اليوم الأحد.

وأكدت تقارير إعلامية محلية أن وزير الخارجية القطري وصل إلى مطار معيتيقة مع الوفد المرافق له.

ومن المتوقع أن يلتقي آل ثاني في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

المصدر: وسائل إعلام ليبية