الإمارات تؤكد استعدادها للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين للحفاظ على التهدئة

عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن دعم بلاده للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وفي اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رحب محمد بن زايد بوقف إطلاق النار في غزة وأثنى على جهود القاهرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع والدور الإنساني الهام الذي قام به الرئيس السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن ولي عهد أبوطبي شدد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

وفي وقت سابق أوردت وكالة "رويترز" أن الإمارات دعت الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التعاون من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية + رويترز