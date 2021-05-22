وكالة: أمير قطر يؤكد للرئيس الفلسطيني استمرار جهود وقف "العدوان" الإسرائيلي على الفلسطينيين والأقصى

أفادت وكالة الأنباء القطرية، السبت، بأن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس استمرار الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بين الجانبين مناقشة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث أطلع عباس تميم على المستجدات المتعلقة بالتهدئة والجهود الساعية لإعادة إعمار قطاع غزة، معربا عن "خالص شكره وتقديره لأمير قطر على دور بلاده وجهودها المبذولة والداعمة للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة".

من جانبه، أكد الشيخ تميم على "أهمية وحدة الصف الفلسطيني"، مجددا "موقف بلاده الداعم والمستمر للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، ومواصلة جهودها مع الأطراف العربية والإسلامية والدول ذات العلاقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك".

المصدر: "الشرق القطرية"