الملك الأردني يستجيب لنداء طفلة من غزة (فيديو)

بتوجيهات ملكية أردنية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى الخدمات الطبية الملكية، بإخلاء طفلة مصابة من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية في المملكة.

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وجاء ذلك بعد مناشدة الطفلة الفلسطينية والتي تدعى فرح سليم، الملك الأردني عبدالله الثاني، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيتم نقل الطفلة من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية في الأردن، لمتابعة حالتها الصحية وعلاجها، وعلى نفقة الملك من خلال فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات المرضية.

ومن جهتهم عبر ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم للملك الأردني، "على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة"، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات.

جلالة الملك يأمر بعلاج الطفلة فرح من قطاع غزة في الأردن ، أدامك الله سنداً وذخراً للأمتين العربية والإسلامية @KingAbdullahII#الاردن_والملك_السند_لفلسطين#غزة#فلسطين_قضيتيhttps://t.co/dcbSS63IKX — Atallah Al-zawaideh 🇯🇴 (@3fz__) May 22, 2021

المصدر: بترا+ الغد+ تويتر