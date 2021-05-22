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الملك الأردني يستجيب لنداء طفلة من غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

الملك الأردني يستجيب لنداء طفلة من غزة (فيديو)
Reuters
الملك الأردني عبدالله الثاني
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بتوجيهات ملكية أردنية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى الخدمات الطبية الملكية، بإخلاء طفلة مصابة من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية في المملكة.

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وجاء ذلك بعد مناشدة الطفلة الفلسطينية والتي تدعى فرح سليم، الملك الأردني عبدالله الثاني، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيتم نقل الطفلة من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية في الأردن، لمتابعة حالتها الصحية وعلاجها، وعلى نفقة الملك من خلال فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات المرضية.

ومن جهتهم عبر ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم للملك الأردني، "على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة"، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات.

المصدر: بترا+ الغد+ تويتر

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