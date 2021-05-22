قائد عسكري عراقي يكشف لـRT حقيقة عودة "البيمشركة" إلى كركوك: لن تعود

كشف قائد عسكري عراقي رفيع، اليوم السبت، حقيقة عودة قوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، إلى كركوك.

وقال لـRT: "لا عودة للبيمشركة إلى كركوك، وإنما هناك تأسيس لمركز تنسيق مشترك اتحادي بإدارة الجيش العراقي، مع وجود ضباط ارتباط من وزارة الداخلية، والبيشمركة لتبادل المعلومات والتنسيق".

وأضاف، أن "المركز لديه أربعة مراكز فرعية، في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، وآخر في محافظة كركوك، واثنين في نينوى".

وأشار القائد العسكري إلى "وجود مركزين رئيسيين في بغداد وأربيل، وجميع هذه المراكز يديرها ضباط من الجيش العراقي مع وجود ضباط ارتباط من البيشمركة".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تحدثت في وقت سابق عن وجود عودة مرتقبة لقوات البيشمركة الكردية إلى كركوك التي غادرتها عام 2017 عندما أعلن رئيس الإقليم الكردي آنذاك مسعود بارزاني بدء استفتاء الانفصال ودخول القوات الاتحادية إليها ومسك الأرض فيها.

المصدر: RT