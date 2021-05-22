شكري يبحث مع نظيره البحريني آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، اليوم السبت، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خلال اتصال هاتفي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إنه "جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين تجاه مستجدات الشأن الفلسطيني، بما في ذلك الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع الإشارة إلى ما أعلنه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، من تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في القطاع".

وأشار إلى أنه "تم التأكيد أيضا على أهمية الدفع قُدمًا بشكل عاجل بمسار التسوية السياسية بين الجانبين، وإعادة إحياء عملية السلام"، لافتا إلى "تطرق الوزيرين خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيرها في مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين وعلى نحو يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين".

المصدر: "اليوم السابع"