دمشق تدين موقف باريس من الانتخابات السورية: "مقاربات خاطئة"

دانت دمشق توصيف الخارجية الفرنسية للانتخابات الرئاسية السورية بأنها باطلة، وقالت إن "الانتخابات شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل به".

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في الخارجية السورية أن دمشق "تدين بشدة تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية حول الانتخابات الرئاسية وتؤكد أن المقاربات الخاطئة للحكومة الفرنسية في سورية لن تستطيع إعاقة عملية توطيد الاستقرار في سوريا".

وأضاف المصدر أن "الانتخابات شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل به، والسوريون وحدهم أصحاب القول الفصل فيه".

وقالت الخارجية إن "توافد السوريين بكثافة إلى مراكز الاقتراع على امتداد العالم بما فيها باريس يشكل الرد الأبلغ على هذه التصريحات".

وكانت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول قالت يوم أمس في بيان إن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في سوريا "باطلة ولا شرعية لها" وأضافت أنها "تفتقر للمعايير اللازمة ولا تسمح بالخروج من الأزمة".

وقالت الخارجية الفرنسية "إن الانتخابات التي ينظمها النظام السوري في الداخل والخارج مثل الانتخابات الرئاسية التي ستجري خلال أيام أو الانتخابات التشريعية العام الماضي لا تستوفي الشروط وتفتقر للمعايير".

وكانت فرنسا سمحت بإجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها، بينما رفضت دول أخرى ذلك، مثل تركيا، وألمانيا.

المصدر: وكالات