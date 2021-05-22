السفارة الأمريكية تنفي صحة "تغريدة" منسوبة لها تطالب حفتر بالانسحاب من المشهد الليبي

وصفت السفارة الأمريكية في ليبيا التغريدة التي نشرت باسمها ونسبت للسفير ريتشارد نورلاند مطالبته المشير خليفة حفتر بالانسحاب من المشهد الليبي، بأنها "مثال للمعلومات المضللة".

ولفتت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى أن هذه المعلومات المضللة التي "تم رصدها بين المستخدمين الليبيين"، أرسلت في شكل صورة وليس رابطا، ودون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على "تويتر"، مشددة على أن سبب ذلك هو أن "هذه التغريدة غير موجودة أصلا".

يحاول شخص ما خداعك: إليك مثال مناسب لمعلومات مضللة تم رصدها بين المستخدمين الليبيين. تم إرسال هذا المنشور الخاطئ في شكل صورة - وليس رابطًا و دون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على تويتر. لماذا ا؟ لأنه هذه التغريدة غير موجودة اصلا. #ليبياpic.twitter.com/Z1s1nbaEnk — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) May 21, 2021

وحذرت السفارة الأمريكية متابعي حسابها من أن "هناك من يحاول خداعهم عبر الإنترنت"، وحثتهم على "التحقق دائما من المصادر الأساسية والتثبت من المعلومات قبل مشاركتها".

المصدر: "تويتر" + RT