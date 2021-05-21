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بايدن: لا سلام إلى أن تعترف منطقة الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

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بايدن: لا سلام إلى أن تعترف منطقة الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود
Reuters JONATHAN ERNST
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط إلى أن تعترف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود.

وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة، أنه ليس هناك أي تغيير في التزامه بدعم إسرائيل، وأن الحزب الديمقراطي لا يزال يدعمها.

واعتبر بايدن أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتسوية النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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وقال إنه "يصلي" من أجل صمود الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.

وأضاف أنه يسعى لتخصيص حزمة مساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة.

يذكر أن إسرائيل وحركة "حماس" اتفقتا على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية اعتبارا من فجر الجمعة، وذلك بعد 11 يوما من المواجهات العسكرية التي أسفرت عن مقتل نحو 250 فلسطينيا وما لا يقل عن 13 شخصا في إسرائيل.

المصدر: رويترز

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