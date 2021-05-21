مسؤول ليبي: نحتاج لإنفاق 600 مليار دينار لإعادة الإعمار

كشف وزير الاقتصاد الليبي سلامة الغويل في تصريحات لوسائل إعلام ليبية أن بلاده تحتاج لإنفاق 600 مليار دينار على ملف إعادة الإعمار خلال السنوات الـ10 المقبلة.



وأشار الغويل، إلى أن تقديرات تكلفة الحروب على الاقتصاد الليبي بلغت 600 مليار دولار.

وعن مشاريع إعادة الاعمار، أوضح بأن الشركات المصرية والتركية والايطالية والألمانية والتونسية الأكثر حظا للمشاركة في مشاريع الاعمار.

وأضاف الغويل خلال تصريحه اليوم الجمعة لقناة 218 الليبية أن مشاريع الإعمار ستتيح 30% من فرص العمل للعاطلين وفقا للوظائف الشاغرة في مشاريع إعادة الإعمار.

ورجح وزير الدولة، بأن يشارك القطاع الخاص في إعادة الإعمار بنسبة 60% و40% للقطاع العام.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي