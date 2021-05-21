انطلاق التمرين العسكري "زايد 3" بين الإمارات ومصر (فيديو)

انطلقت فعاليات التمرين العسكري المشترك "زايد 3" في الإمارات بمشاركة وحدات من القوات البرية للبلدين، والذي يستمر حتى 30 مايو الجاري.

ويأتي التمرين في إطار البرامج العسكرية المجدولة بين البلدين والذي يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والقتالية وتعزيز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الإماراتية والمصرية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن التعاون بين البلدين يستند على إرث من الخبرات العسكرية المتراكمة وقواعد صلبة وإرادة سياسية حكيمة وقوية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الإماراتية والمصرية تحتل مكانة رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي بما تمتلكانه من قدرات عسكرية نوعية ومتطورة وخبرات قتالية عالية تجعلهما قادرتين على مواجهة مختلف التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

المصدر: وام