انتشال جثامين 10 فلسطينيين من تحت الأنقاض في قطاع غزة

انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية صباح اليوم الجمعة، جثامين 10 مواطنين في خان يونس وغزة، قتلوا في القصف الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب المعلومات، انتشلت طواقم الإسعاف جثامين تسعة مواطنين من نفق قصفه الطيران الإسرائيلي في بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما انتشلت الطواقم جثمان طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بتل الهوى جنوب مدينة غزة.

وكانت آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، كشفت عن مقتل 232 شخصا بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى إصابة 1900 مواطن.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية دخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار متبادل ومتزامن في القطاع.

المصدر: "معا"