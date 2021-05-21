 
مباشر

احتفالات بوقف إطلاق النار في الأقصى وقمع في باب العامود

أخبار العالم العربي

احتفالات بوقف إطلاق النار في الأقصى وقمع في باب العامود
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qg08

بتكبيرات العيد والهتافات، نظم الآلاف من الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، مسيرات واحتفالات في المسجد الأقصى، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ورفع الفلسطينيون الأعلام الفلسطينية ورايات "لا اله الا الله"، وساروا في ساحات المسجد الأقصى وهم يهتفون نصرة لغزة والمسجد والقدس، والنصر الذي حقق بمنع اقتحام الأقصى خلال "عيد توحيد القدس ونزول التوراة"، كما وزع الشبان الحلوى على الوافدين الى الأقصى.

وخرج الشبان من باب حطة رافعين الأعلام الفلسطينية، مرددين الهتافات، وسط تواجد لقوات الجيش الإسرائيلي.

وفي منطقة باب العامود تجمع المئات، وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بقمع المتواجدين وإلقاء القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية لتفريق وإخلاء المنطقة.

المصدر: "معا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا