"حزب الله": المقاومة الفلسطينية كسرت المعادلات القديمة وانتصارها سينعكس استراتيجيا على الصراع

بارك "حزب الله" اللبناني للشعب الفلسطيني ومقاومته "الانتصار الذي حققته ‏معركة ‏سيف القدس"، معتبرا أن المقاومة "كسرت المعادلات القديمة وأنشأت قواعد جديدة ستمهد للانتصار القادم".

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وشدد "حزب الله" في بيان، على أنه "سيكون لهذا ‏الانتصار التاريخي ‏الذي تحقق اليوم، انعكاسات استراتيجية وسياسية وثقافية بالغة الأهمية على مستقبل الصراع في ‏المنطقة".‏

وقال "حزب الله" إن "قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية ‏كانت ‏أهلا لهذه المعركة بالانتصار للقدس الشريف والمسجد الأقصى ودماء الشهداء"، مشيرا إلى أن "المقاومة كسرت في هذه الجولة البطولية من المواجهة معادلات قديمة عمل العدو على تثبيتها ‏بالحديد ‏والنار والمجازر، وأنشأت قواعد جديدة ستمهد للانتصار الكبير القادم، وأعادت الحياة ‏إلى ‏القضية الفلسطينية مجددا".

وأضاف أن "القدس أقرب ‏إلى الحرية من أي زمن مضى بعدما سقطت في هذه المعركة أوهام السلام المزعوم ‏والحل السياسي وصفقة القرن ‏الخيانية ومعها التطبيع المشبوه".

وبدأ فجر يوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

واحتفل الفلسطينيون فجر اليوم الجمعة في غزة والضفة الغربية والبلدات العربية في الداخل الإسرائيلي بإعلان وقف إطلاق النار، حيث نزل آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات النصر.

المصدر: موقع العهد