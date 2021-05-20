وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: نتوقع رؤية تهدئة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي هاتفيا، وأكد له أن واشنطن تتوقع رؤية "تهدئة على مسار وقف لإطلاق النار" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأكد بلينكن للصحفيين، خلال زيارته لغرينلاند، أن هناك قلقا عميقا ومشتركا يسود العالم إزاء مقتل فلسطينيين وإسرائيليين وإن هدف واشنطن يظل إنهاء العنف.

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وجاءت تصريحات بلينكن بالتزامن مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الهدنة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

من جانبه، قال بلينكن إنه ليس على علم بالمعلومات بشأن اتفاق الهدنة، وأنه سيتصل مع نظيره الإسرائيلي مجددا.

المصدر: رويترز