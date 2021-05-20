بوغدانوف يبحث مع "حماس" وقف المواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع قادة حركة "حماس" وقف المواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، صدر في أعقاب اتصال هاتفي بين بوغدانوف وبين رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية ونائبه موسى أبو مرزوق، أن الجانبين بحثا "سبل الخروج من المواجهة الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ترافقها زيادة عدد الضحايا بين السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية وتدهور الوضع الإنساني".

وأضاف البيان أن قائدي "حماس" أطلعا موسكو على جهود الوساطة من قبل مصر وقطر والمنسق الأممي الخاص تور فينيسلاند، الرامية إلى وقف إطلاق النار.

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وأكد الجانب الروسي على "دعمه الثابت للتسوية السلمية للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس المرجعيات الدولية المعروفة، بما في ذلك القرارات ذات الشأن من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقال بيان الخارجية الروسية أيضا إن بوغدانوف أكد "الاستعداد لتقديم كل المساعدة المطلوبة في ترتيب الحوار البناء بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سواء عبر الاتصالات الثنائية، أو ضمن اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين".

المصدر: RT