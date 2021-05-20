دمشق تقرر تمديد التصويت في انتخابات الرئاسة حتى 12 ليلا

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا تمديد فترة التصويت في انتخابات الرئاسة الجارية اليوم خارج البلاد حتى الساعة الثانية عشرة ليلا

وقالت اللجنة إن ذلك جاء "نظرا للإقبال الكثيف على المشاركة في بعض السفارات السورية في الخارج وطلب وزارة الخارجية والمغتربين لإتاحة المجال أمام المواطنين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية"

وأوضحت أن ذلك سيكون حسب التوقيت المحلي لكل سفارة.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من البلدان وكانت أولها أستراليا وهي أول بلد شهد بداية التصويت، وكذلك اليابان، والهند، والصين.

يذكر أن بعض البلدان رفضت إجراء الانتخابات على أراضيها مثل ألمانيا وتركيا اللتين أبلغتا دمشق رسميا بذلك.

المصدر: RT