بالفيديو.. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يغادر القاعة خلال كلمة المالكي

انسحب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، من القاعة اليوم الخميس، احتجاجا على اتهام وزير خارجية فلسطين رياض المالكي لإسرائيل بارتكاب مجازر بحق الأطفال وجرائم حرب في غزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص والاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

#شاهد سفير الاحتلال بالأمم المتحدة جلعاد أردان يغادر جلسة الجمعية العامة احتجاجا على اتهام وزير خارجية السلطة الفلسطينية الاحتلال بارتكاب مجـازر عمدا بحق الأطفال أثناء نومهم وجرائم حرب في غـــزة. pic.twitter.com/WPvY23626t — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 20, 2021

المصدر: وكالة شهاب