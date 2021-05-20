 
مباشر

بالفيديو.. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يغادر القاعة خلال كلمة المالكي

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يغادر القاعة خلال كلمة المالكي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfvc

انسحب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، من القاعة اليوم الخميس، احتجاجا على اتهام وزير خارجية فلسطين رياض المالكي لإسرائيل بارتكاب مجازر بحق الأطفال وجرائم حرب في غزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص والاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

المصدر: وكالة شهاب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا