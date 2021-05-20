الشيخ للمبعوث الفرنسي: ضرورة وقف الحرب التدميرية

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، الخميس، لمسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، ضرورة وقف الحرب التدميرية ووقف إطلاق النار فورا.

وقال: "هناك ضرورة لوقف الحرب التدميرية والوصول إلى وقف لإطلاق النار فورا، وكذلك طرح موضوع القدس الشرقية، وأهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأقصى ووقف سياسة التهجير".

وأضاف: "الحل السياسي المرتكز على الشرعية الدولية والقاضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمان للأمن والاستقرار والازدهار وبعث الأمل لدى كافة الأطراف".

خلال لقاء معالي الوزير حسين الشيخ مع المبعوث الفرنسي السيد كريستوف فارنو مسؤول قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية والقنصل الفرنسي العام في القدس السيد رينيه تروكاز pic.twitter.com/tqTlNI1dih — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 20, 2021

من جهته، أكد فارنو، دعوته إلى "وقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين".

وقال، إن "الأفق السياسي القائم على أساس الشرعية الدولية هو الأمل الوحيد لوضع حل لمسلسل العنف والاستقرار والسلام"، مؤكدا أن "فرنسا تبذل جهود إقليمية ودولية بهدف وقف هذه الحرب المدمرة والانتقال إلى مسار سياسي برعاية دولية".

المصدر: "معا"