نتنياهو يتهم إيران بمهاجمة إسرائيل بطائرة مسيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة التي أعلن الجيش قبل يومين إسقاطها عند حدود الأردن كانت مفخخة بمتفجرات وأطلقت على أيدي إيران.

وصرح نتنياهو اليوم الخميس، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأن إيران هي التي صنعت تلك الطائرة التي أعلن الجيش إسقاطها الاثنين الماضي في منطقة وادي العيون في الأغوار، وأطلقتها إما من أراضي العراق أو سوريا، متهما طهران بـ"رعاية الإرهاب في الشرق الأوسط".

وسبق أن أعلنت إسرائيل عام 2018 عن إسقاطها طائرة مسيرة خرقت أجواء البلاد قادمة من سوريا، وألقت باللوم على إيران أيضا في الحادث وشنت في أعقابه سلسلة غارات على أهداف في سوريا.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد العسكري المتواصل حول قطاع غزة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + نوفوستي