تحركات للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

أفاد مراسلنا في لبنان، بتحركات للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، حيث أطلق قنابل دخانية، ومد أسلاكا شائكة قرب مستعمرة المطلة.

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وقال المراسل إن دورية للجيش الإسرائيلي ألقت 3 قنابل دخانية باتجاه المزارعين اللبنانيين قرب المطلة على الحدود اللبنانية، وأرفقتها بإطلاق رشقات نارية في الهواء.

RT

من جهة أخرى، قام الجيش الإسرائيلي باقتلاع الأشجار الحرجية ومد أسلاكا حديدية جديدة بالقرب من الطريق العسكري المحاذي للسياج التقني شرق مستوطنة المطلة خشية من اختراق المتظاهرين للحدود اللبنانية في ظل تواصل التحركات الشعبية التي تشهدها المناطق الحدودية نصرة للشعب الفلسطيني.

المصدر: RT

حسين عياد- لبنان