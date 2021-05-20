" هسبريس": الوزير الأول المغربي قرر عدم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة

ذكرت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قرر عدم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة المحمدية.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الوزير الأول المغربي قوله إن العثماني "قرر عدم الترشح في دائرة المحمدية في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أنه قد لا يخوضها في أي دائرة أخرى".

وأفيد بهذا الشأن ب أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد "أسر لمقربين منه نيته عدم الترشح للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أنه يريد ختم مشواره السياسي ببلوغه منصب رئيس للحكومة".

واستبعد المصدر ذاته أن تكون "الانتقادات التي واجهت الأمين العام لحزب (المصباح) ورئيس الحكومة من قبل فعاليات مدنية بالمحمدية سببا في عدم رغبته الترشح من جديد"، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيادات الحزب قد تقوم بـ "محاولات لإقناعه بالعدول عن موقفه والترشح في هذه المحطة الانتخابية".

وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد تعرض "لانتقادات واسعة من سكان المحمدية، بسبب عجزه عن تقديم الدعم للمدينة والنهوض بها من موقعه كرئيس للحكومة".

وذكرت الصحيفة الإلكترونية المغربية أن مقربين من العثماني يقولولون في تبريرهم إن العثماني "رئيس للحكومة، وبالتالي رئيس لجميع المغاربة وليس لساكنة المحمدية لوحدها، وأن المسؤولين المحليين، منتخبين وسلطات، هم من تقاعسوا عن تقديم الملفات له لدعمهم وإخراج المشاريع إلى حيز الوجود".

وأشير في الشأن ذاته إلى أن نشطاء "على مستوى مدينة المحمدية قد قرروا خوض (معركة) ضد سعد الدين العثماني، الذي فاز بمقعده النيابي لولايتين متتاليتين بهذه المدينة".

وذكرت الصحيفة أن "فعاليات جمعوية وإعلامية عديدة" تنشط منذ مدة في المحمدية "من أجل مواجهة سعد الدين العثماني للترشح لولاية ثالثة بالمدينة، ومواجهته في أي دائرة على الصعيد الوطني؛ وذلك لتبيان عدم وفائه بالوعود التي قدمها في حملاته الانتخابية للمواطنين".

المصدر: هسبريس