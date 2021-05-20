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"سونا": حمدوك لم يدل بتصريحات لأي وسيلة إعلام إسرائيلية

أخبار العالم العربي

Reuters Sarah Meyssonnier
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نفت وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس صحة التقارير الصحفية التي تحدثت عن إدلاء رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك بتصريحات للإعلام الإسرائيلي.

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حمدوك لصحيفة إسرائيلية: اتفاق التطبيع مع إسرائيل في مصلحتنا وسنلتزم به

وقالت الوكالة في بيان مقتضب إن "بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء قالت إنه أدلى بها لمراسل صحيفة "معاريف" الاسرائيلية بباريس، وهي تصريحات كاذبة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت "سونا" أن حمدوك عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا أذيع على الهواء، وأجرى حوارا مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، ولم يتحدث لأي وسيلة إعلام أخرى.

ونسبت تقارير إعلامية أمس الأربعاء لحمدوك القول في "أول مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية" على هامش مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، إن عملية التطبيع مع إسرائيل في مصلحة بلاده، وأن الخرطوم ستلتزم بهذا الاتفاق.

المصدر: "وكالة السودان للأنباء

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