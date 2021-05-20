مستشار السيسي: الحكومة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

كشف عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، أن الحكومة تدرس إعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا للتحورات التي طرأت عليه في بعض البلاد.

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وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، أن "إدارة ملف التطعيمات حكيم جدا، واتفقنا مع الجهات المعنية على كل جديد".

وحسب مستشار الرئيس للشؤون الصحية، فإن الصين أعلنت أن من حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا لا بد من حصولهم على جرعة ثالثة من اللقاح.

وقال تاج الدين "إننا قبل العيد كنا بصدد الدخول في مرحلة حرجة فيما يخص جائحة كورونا في مصر"، مضيفا أنه كان هناك إقبال كبير على المستشفيات والحالات الحرجة ارتفعت بشكل مقلق.

وأضاف تاج الدين أن تطبيق قرارات الحكومة الجديدة ومواعيد الإغلاق الجديدة ساهم في انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس، لافتا إلى أن تمديد الإجراءات الاحترازية مطلوب للاستقرار.

المصدر: "إم بي سي مصر"