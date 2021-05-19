محتجون كويتيون يحرقون العلم الإسرائيلي

تظاهر مئات الكويتيين اليوم الأربعاء دعما لفلسطين وأحرقوا العلم الإسرائيلي احتجاجا على قصف غزة، بعد أن سمحت لهم السلطات بالتظاهر على الرغم من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وهتف المتظاهرون، الذين سمح لهم بدخول ساحة الإرادة فقط سيرا على الأقدام للحد من الأعداد "الموت لإسرائيل.. لا إله إلا الله. إسرائيل عدو الله" ورفعوا لافتات ترفض التطبيع في إشارة إلى الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات والبحرين لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وردد محتجون آخرون، بينهم عشرات المغتربين، هتافات تطالب بشن هجمات صاروخية على تل أبيب.

Reuters

ومنعت الكويت، التي أطلقت حملة إغاثة للفلسطينيين هذا الأسبوع، مسيرة مماثلة يوم الإثنين مشيرة إلى مخاوف من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أودى حتى الآن بحياة 227 شخصا منهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مسنا.

المصدر: "رويترز"