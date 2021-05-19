البحرين تؤكد دعمها للمبادرة المصرية للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين

أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال مع نظيره المصري سامح شكري، دعم البحرين للمبادرة المصرية حول الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) الرسمية بأن الوزيرين بحثا "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذل لوقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة".

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وأكد وزير الخارجية البحريني على "دعم مملكة البحرين للمبادرة المصرية لتحقيق هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والوصول إلى الوقف الفوري لإطلاق النار"، مؤكدا على "أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء، معربا عن تمنياته بنجاح الجهود التي تبذلها مصر في هذا الخصوص".

من جانبه، أشار وزير خارجية مصر إلى "أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومواصلة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في المواجهات العسكرية في غزة، والعمل على استئناف جهود السلام بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

المصدر: "بنا"