وزير الدفاع الإسرائيلي: تمت تصفية مسؤولين كبار من "حماس" تحت الأرض وفوقها

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه تمت تصفية مسؤولين كبار من حركة "حماس" الفلسطينية "فوق الأرض وتحتها".

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "كيكار شبات" عن غانتس قوله إنه "تمت تصفية مسؤولين كبار في حركة حماس فوق الأرض وتحتها".

وأضاف أنه "لا مأمن لأي إرهابي، وكل من يؤذي مواطني إسرائيل فهو مستهدف، من آخر النشطاء إلى رأس الأفعى".

وجاءت تصريحات غانتس خلال تفقده قاعدة "تل نوف" إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، حيث أوضح أن "إسرائيل ستواصل التصرف بمسؤولية أمنية وسياسية لتحقيق هدوء طويل الأمد، يتيح المجال أمام تغيير الوضع في المنطقة، ويعزز الجهات المعتدلة".

ولفت إلى أن "إسرائيل تحظى بدعم دولي من أصدقائها وخصوصا الولايات المتحدة، وأن العالم كله يدرك أنه من واجب إسرائيل حماية سيادتها ومواطنيها".

المصدر: "سبوتنيك"