قيادي في "فتح" يستعرض مع بوغدانوف ما يتعلق بالمواجهة العسكرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين

استعرض حسين الشيخ، القيادي في حركة "فتح"مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي تصاعد المواجهة العسكرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

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وجاء في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، في أعقاب الاتصال الذي بادر إليه الجانب الفلسطيني، أن الشيخ "استعرض تقديراته واعتباراته حول تصاعد المواجهة العسكرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، كما أنه أخبر بوغدانوف بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية للخروج من الأزمة الراهنة".

وأضاف البيان أن الجانب الروسي ركز على أهمية "الوقف الفوري لكل الأعمال القتالية، وكذلك "ضرورة تنظيم مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة في وقت لاحق على أساس القانون الدولي المتعارف عليه، بما فيه مبدأ الدولتين هما فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في حدود عام 1967".

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المصدر: "تاس"