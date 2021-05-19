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مسؤول كبير في "حماس": نتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في غزة خلال يوم أو يومين

مسيرة حاشدة في كربلاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

أخبار العالم العربي

مسيرة حاشدة في كربلاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)
تظاهرة في كربلاء للتضامن مع الشعب الفلسطيني
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خرج المئات من العراقيين في محافظة كربلاء جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، بتظاهرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا "للعدوان الإسرائيلي".

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية والفلسطينية، وهتفوا بشعارات تندد بالعمليات الإسرائيلية العسكرية على قطاع غزة.

وأشادوا بمواقف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني المتضامنة مع الفلسطينيين.

ويوم أمس، أكد السفير الفلسطيني في العراق، أحمد عقل، أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وحد المواقف العراقية تجاه القضية الفلسطينية.

المصدر: RT

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