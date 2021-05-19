الجيش الإسرائيلي يقول إنه قضى على مجموعة "سيبرانية" تابعة لـ"حماس" (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائراته شنت الليلة الماضية غارات جوية على ما قال إنه "مقر مجموعة نشطاء سيبرانيين تابعة لحركة حماس في قطاع غزة" ما أسفر عن القضاء عليهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية وقضت على ثلاثة نشطاء في حماس داخل شقة اختبأوا داخلها والتي تم استخدامها من قبل منظومة السايبر التابعة لحماس داخل مدينة غزة".

وأضاف أدرعي أن النشطاء استخدموا "هذه الشقة لعمليات سايبر هجومية ضد أهداف إسرائيلية"، واكتفى فقط بنشر مقطع فيديو قال إنه يوثق لحظة الضربة.

#فيديو هكذا قضى جيش الدفاع والشاباك على ثلاثة نشطاء من حماس في شقة اختبأوا داخلها والتي تم استخدامها من قبل منظومة السايبر التابعة لحماس pic.twitter.com/RzfCYrXxgl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2021

وفي بيان آخر ذكر الجيش الإسرائيلي أن العملية نفذت بواسطة مقاتلات تابعة له وأسفرت عن القضاء على النشطاء السيبرانيين الـ3، زاعما أن نشاطهم ضد إسرائيل "كان إرهابيا".

תקיפה זו, שבוצעה באמצעות מטוסי קרב, היא חלק מעשרות פעילויות מבצעיות מול מערך הסייבר של הארגון.

הדירה שימשה את הפעילים לטובת פעילות סייבר התקפית נגד יעדים ישראליים, שהיא פעילות טרור לכל דבר ועניין — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 19, 2021

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ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 227فلسطينيا حتى الآن، بينهم 64 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1500 جريح، كما قتل 28 على الأقل جراء الاشتباكات في الضفة الغربية والقدس.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت، عن مقتل 14 إسرائيليا وإصابة عشرات آخرين.

المصدر: RT