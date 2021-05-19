فرنسا: نعمل مع شركاء عرب على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن غزة ونبحثه مع الأمريكيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس تعمل مع "شركاء عرب" على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في التصعيد الحالي حول قطاع غزة.

وأعرب لودريان، في كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام لجنة برلمانية، عن إيمانه بوجود فرص لنجاح الأمم المتحدة في تنسيق قرار بخصوص آخر تطورات النزاع في الشرق الأوسط، مقرا في الوقت نفسه بأن هذه المهمة لم تحقق بعد.

وأكد الوزير أن مشاورات تجرى حاليا مع الولايات المتحدة لإقناعها على دعم مشروع القرار الجديد.

المصدر: "رويترز"